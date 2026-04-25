Формула-1 возвращается в Стамбул после шестилетней паузы

Гран-при Турции после длительного перерыва может снова стать частью чемпионата мира Формулы-1. По данным турецких СМИ, гонки на трассе "Истанбул Парк" планируется проводить в течение пяти сезонов подряд - с 2027 по 2031 год.

Как сообщает İdman.Biz, возвращение этапа рассматривается как один из крупных международных спортивных проектов Турции ближайших лет.

Трасса "Истанбул Парк" уже принимала гонки Формулы-1 ранее. Впервые турецкий этап вошел в календарь чемпионата в 2005 году и проводился ежегодно до 2011-го.

Позднее гонка вернулась в программу в 2020 и 2021 годах в качестве временного решения в период перестройки календаря. Теперь Турция рассчитывает закрепиться в чемпионате на долгосрочной основе. По предварительным оценкам, ежегодный этап способен приносить экономике страны от 200 до 250 миллионов долларов. В дни гоночного уикенда Стамбул, как ожидается, будут посещать около 200 тысяч местных и иностранных болельщиков.

Организаторы считают, что проведение Гран-при даст мощный импульс туристической отрасли, гостиничному бизнесу, транспорту и международному имиджу страны. Возвращение гонки также может сделать Стамбул одним из ключевых спортивных центров региона.