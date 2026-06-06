ФИА оштрафовала "Макларен" на 30 тысяч евро

Международная автомобильная федерация (ФИА) наказала команду "Макларен" по итогам второй свободной практики Гран-при Монако.

Как сообщает İdman.Biz, стюарды оштрафовали британскую команду на 30 тысяч евро за использование прозрачной ленты поверх кнопки CDS на болиду Ландо Норриса.

Согласно решению ФИА, 10 тысяч евро из этой суммы являются условным штрафом сроком на 12 месяцев и будут взысканы только в случае повторного нарушения.

В ходе разбирательства представители "Макларена" признали, что заклеили кнопку системы отключения сцепления в аэродинамических целях. Однако в ФИА посчитали, что такое решение делает невозможным быстрое использование системы маршалами трассы в защитных перчатках в случае необходимости.

Команда также согласилась с выводом стюардов о том, что снять ленту и активировать кнопку без применения специального инструмента было невозможно.

В заявлении ФИА отмечается, что размер штрафа был снижен по сравнению с аналогичным наказанием на предыдущем этапе, поскольку прошлый инцидент уже должен был напомнить всем командам о важности корректной работы системы CDS.

Напомним, что лучшее время во второй практике Гран-при Монако показал пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Шарль Леклер, а третьим - гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.