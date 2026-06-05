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Ферстаппен указал на главную проблему болида перед Гран-при Монако

Формула 1
Новости
5 Июня 2026 06:20
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Ферстаппен указал на главную проблему болида перед Гран-при Монако

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что не уверен в конкурентоспособности команды перед Гран-при Монако, отметив слабую работу машины на неровностях и поребриках.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание GPblog.

"Посмотрим. Не знаю. Все будет зависеть от многих факторов. Пока не понимаю, как машина будет чувствовать себя. Монако всегда может преподнести сюрпризы. Но если говорить реалистично, то на медленных поворотах у нас все было нормально. Однако здесь нужно хорошо работать на кочках и поребриках, а вот в этом мы не так хороши. Так что посмотрим, как все будет развиваться по ходу уикенда.

Возможно, эта трасса лучше подходит нынешним машинам. С новыми колесами машины стали чуть более юркими на низкой скорости, но вместе с этим, как мне кажется, ухудшилась управляемость по сравнению с прошлогодней машиной. Так что посмотрим.

Квалификация все равно остается главным моментом уикенда — именно там нужно показывать максимум. Мы постараемся сделать все возможное", — заявил Ферстаппен.

İdman.Biz
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