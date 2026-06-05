"Ауди" представила специальную ливрею к Гран-при Монако - ФОТО

Немецкая команда "Ауди" к Гран-при Монако представила в социальной сети специальную желтую ливрею для болидов Формулы-1, а также показала новые гоночные комбинезоны пилотов. Дизайн посвящен легендарному итальянскому гонщику Тацио Нуволари по прозвищу Летающий Мантуанец, сообщает İdman.Biz.

"Некоторые прозвища становятся легендарными. Тацио Нуволари по прозвищу Летающий Мантуанец — часть нашего наследия, и этот желтый цвет — наша дань уважения", — говорится в заявлении команды.

"Ауди" выступает в Формуле-1 с 2026 года. Сейчас команда занимает девятое место в Кубке конструкторов с двумя очками. Лучшим результатом является девятое место Габриэла Бортолето в Австралии.