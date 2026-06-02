2 Июня 2026
RU

Азербайджан сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Национальная сборная
Новости
2 Июня 2026 09:59
29
Азербайджан сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Эльшада Гулиева встретится со сборной Чехии.

Матч состоится на арене "Типос Арена" и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Румыния - Сербия.

На стадии 1/4 финала также состоятся встречи Венгрия - Болгария и Грузия - Украина.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счетом 3:2. На групповом этапе наша команда заняла первое место в группе F, одержав победы над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал
01:03
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Национальная сборная продолжает борьбу за медали чемпионата Европы по мини-футболу

Тренер молодежной сборной Азербайджана: В Европе есть и другие футболисты, за которыми мы следим
1 Июня 16:04
Национальная сборная

Тренер молодежной сборной Азербайджана: В Европе есть и другие футболисты, за которыми мы следим

Рашад Эйюбов рассказал о новичках команды и поиске игроков за рубежом

Капитан сборной Азербайджана: "Верим, что преодолеем и барьер Казахстана"
1 Июня 15:37
Национальная сборная

Капитан сборной Азербайджана: "Верим, что преодолеем и барьер Казахстана"

Эльвин Ализаде оценил шансы команды перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Азербайджана отправилась на сборы в Австрию - ФОТО
1 Июня 12:52
Национальная сборная

Сборная Азербайджана отправилась на сборы в Австрию - ФОТО

Команда проведет два товарищеских матча против Мальты и Сан-Марино

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Голкипер "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана
31 Мая 09:50
Национальная сборная

Голкипер "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана

В состав U-21 вызвали вратаря "Нефтчи"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро