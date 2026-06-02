Азербайджан сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Эльшада Гулиева встретится со сборной Чехии.

Матч состоится на арене "Типос Арена" и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Румыния - Сербия.

На стадии 1/4 финала также состоятся встречи Венгрия - Болгария и Грузия - Украина.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счетом 3:2. На групповом этапе наша команда заняла первое место в группе F, одержав победы над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2).