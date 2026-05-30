Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 30 мая, на “Пушкаш Арене” в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов по футболу сезона-2025/26, в котором французский "ПСЖ" сыграет с английским "Арсеналом".

Как передает İdman.Biz, начало встречи запланировано на 20:00 по бакинскому времени. Для Венгрии это первый финал главного клубного турнира Европы, а для самой Лиги чемпионов - 34-й решающий матч с момента переименования Кубка европейских чемпионов в нынешний формат.

Этот финал интересен не только афишей, но и историческим контрастом. "ПСЖ" подходит к матчу в статусе действующего победителя турнира и команды, которая в прошлом сезоне впервые выиграла Лигу чемпионов, разгромив "Интер" со счетом 5:0. "Арсенал" же вернулся в финал спустя 20 лет после поражения от "Барселоны" в сезоне-2005/06 и теперь в своем втором решающем матче стремится впервые привезти трофей в северный Лондон.

Причем для "ПСЖ" это третий финал Лиги чемпионов. Помимо прошлогоднего триумфа в финале над “Интером”, парижане играли в решающем матче ЛЧ сезона-2019/20, когда проиграли мюнхенской “Баварии” со счетом 0:1.

В текущем сезоне "ПСЖ" и "Арсенал" между собой не играли. Зато в прошлом розыгрыше они встречались сразу трижды. В общем этапе "Арсенал" победил дома со счетом 2:0, но в полуфинале сильнее оказался "ПСЖ": 1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже. В официальных еврокубках команды провели семь матчей: по две победы у каждой стороны и три ничьи. Общий счет также равный, 6:6.

История личных встреч в еврокубках выглядит так:

1993/94, Кубок обладателей кубков, полуфинал: "ПСЖ" - "Арсенал" - 1:1, "Арсенал" - "ПСЖ" - 1:0.

2016/17, Лига чемпионов, групповой этап: "ПСЖ" - "Арсенал" - 1:1, "Арсенал" - "ПСЖ" - 2:2.

2024/25, Лига чемпионов: "Арсенал" - "ПСЖ" - 2:0, "Арсенал" - "ПСЖ" - 0:1, "ПСЖ" - "Арсенал" - 2:1.

Путь команд к финалу в текущем сезоне получился разным. "Арсенал" выиграл все восемь матчей общего этапа, занял первое место, забил 23 мяча и пропустил всего четыре. В плей-офф команда Микеля Артеты прошла "Байер" с общим счетом 3:1, затем "Спортинг" - 1:0 и "Атлетико" - 2:1. Лондонцы остаются единственной непобежденной командой нынешнего сезона Лиги чемпионов: 11 побед и три ничьи в 14 матчах.

"ПСЖ" шел к финалу более сложным маршрутом. Команда Луиса Энрике заняла 11-е место на общем этапе, после чего прошла стыковой раунд с "Монако" - 5:4 по сумме двух матчей. Затем парижане разгромили "Челси" - 8:2, уверенно выбили "Ливерпуль" - 4:0 и в ярком полуфинале прошли "Баварию" - 6:5. При этом "ПСЖ" забил уже 44 гола в турнире и находится всего в одном мяче от рекорда "Барселоны" сезона-1999/2000.

Последние новости команд добавляют интриги. У "ПСЖ" под вопросом был Ашраф Хакими, но Луис Энрике заявил, что он и Нуну Мендеш доступны. Усман Дембеле, которого заменили в первом тайме последнего матча чемпионата Франции, сказал, что готов на 100 процентов. У "Арсенала" Нони Мадуэке должен успеть восстановиться, Юрриен Тимбер также доступен, а Бен Уайт пропустит финал из-за серьезной травмы колена.

Тренеры подходят к финалу с разной, но одинаково сильной мотивацией. Луис Энрике отметил, что "ПСЖ" показал свою силу именно в восьми матчах плей-офф и должен наслаждаться такими моментами, потому что никто не знает, когда снова окажется в финале. В свою очередь, Микель Артета заявил, что "Арсенал" заслужил право быть в решающем матче, но теперь должен заслужить право выиграть трофей уже на поле.

С точки зрения прогноза, финал выглядит как столкновение лучшей оборонительной структуры турнира с самой результативной атакой. "Арсенал" может навязать закрытый и очень дисциплинированный футбол, где многое решат стандарты, плотность в центре поля и индивидуальные эпизоды в исполнении Саки, Эдегора или Деклана Райза.

Парижане опасны другим: темп, фланги, мобильная атака, высокая интенсивность и способность резко менять ритм через Дембеле, Кварацхелию, Дуэ и Барколя. Opta перед финалом оценивает шансы "ПСЖ" на победу в 56 процентов, а "Арсенала" - в 44 процента.

Отдельная интрига финала - шанс "ПСЖ" защитить титул. В эпоху Лиги чемпионов это удавалось только мадридскому "Реалу", который выиграл турнир три раза подряд в 2016, 2017 и 2018 годах. Если брать всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, подряд турнир выигрывали "Реал" (1956-1960), "Бенфика" (1961-1962), "Интер" (1964-1965), "Аякс" (1971-1973), "Бавария" (1974-1976), "Ливерпуль" (1977-1978), "Ноттингем Форест" (1979-1980), "Милан" (1989-1990) и снова "Реал" (2016-2018).

У финала есть и особая атмосфера за пределами поля. Перед матчем выступит The Killers, а гимн Лиги чемпионов исполнит венгерский пианист Адам Дьордь. “Пушкаш Арена” ранее принимала финал Лиги Европы 2023 года и Суперкубок УЕФА 2020 года, но главный финал европейского клубного футбола пройдет там впервые.

Для "ПСЖ" это матч за статус новой европейской династии. Для "Арсенала" - шанс закрыть одну из самых болезненных страниц клубной истории и превратить сильный проект Артеты в команду, которая не просто растет, а выигрывает главный трофей. Именно поэтому финал в Будапеште выглядит не просто матчем за кубок. Это вечер, в котором одна команда хочет подтвердить свою власть, а другая - впервые подняться на вершину Европы.