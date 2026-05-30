"Карабах" узнал возможных соперников во втором раунде Лиги Европы - ФОТО

Стал известен предварительный круг возможных соперников "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Meets Data, определился состав корзин перед жеребьевкой второго отборочного этапа турнира.

Согласно расчетам аналитического портала, в случае успешного преодоления первого квалификационного раунда "Карабах" окажется среди сеяных команд второго этапа.

При этом потенциальными соперниками агдамского клуба могут стать "Шериф", "Динамо" (Киев), "Бешикташ", "Твенте", "Хайдук", "Тромсе", "Санкт-Галлен", ЦСКА (София) и "Хаммарбю".

Отметим, что на данном этапе речь идет о предварительном распределении команд по корзинам. Окончательный состав участников второго квалификационного раунда станет известен после завершения первого этапа отбора.

Для "Карабаха" нынешняя еврокубковая кампания имеет особое значение. В прошлом сезоне агдамцы выступали в основном этапе Лиги чемпионов, где набрали десять очков в восьми матчах, выйдя в стыковой раунд плей-офф, где уступили "Ньюкаслу" (1:6, 2:3)

В новом сезоне чемпион Азербайджана вновь попытается пробиться в основной этап одного из европейских турниров. Для этого команде Гурбана Гурбанова предстоит преодолеть несколько квалификационных раундов.

Напомним, что жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится после определения всех участников первого этапа отбора.