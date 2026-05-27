27 Мая 2026
RU

Аллегри и Ибрагимович едва не подрались в ресторане Милана

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 13:44
26
Аллегри и Ибрагимович едва не подрались в ресторане Милана

Бывший главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри и советник клуба Златан Ибрагимович едва не устроили драку во время ужина в одном из ресторанов Милана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere della Sera, конфликт произошел в присутствии руководителей клуба Джорджо Фурлани и Игли Таре, которым пришлось физически разнимать Аллегри и Ибрагимовича.

По информации источника, отношения между тренером и бывшим нападающим окончательно испортились на фоне внутренних разногласий в "Милане". Аллегри был недоволен тем, что Ибрагимович контактировал с некоторыми футболистами без его ведома и давал им тактические советы, отличавшиеся от установок тренерского штаба.

В итальянской прессе отмечают, что Златан, в частности, общался с игроками "Милана" Рафаэлем Леау и Юссуфом Фофана. Для Аллегри это стало вмешательством в работу команды и нарушением тренерской вертикали.

Отдельным поводом для напряжения назывались и более ранние споры по кадровым вопросам. По данным СМИ, конфликт между сторонами начал обостряться еще после поражения "Милана" от "Наполи" в апреле, а одним из эпизодов разногласий стала дискуссия по кандидатуре третьего вратаря на следующий сезон.

На фоне этих событий сезон для "Милана" завершился провалом. Команда уступила дома "Кальяри" в последнем туре Серии А, заняла пятое место и осталась без путевки в Лигу чемпионов.

После этого Аллегри покинул пост главного тренера клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бешикташ" начал переговоры по возвращению Фернандеша
13:04
Мировой футбол

"Бешикташ" начал переговоры по возвращению Фернандеша

"Галатасарай" также включил хавбека "Спартака" в список приоритетов

Лига конференций: "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стоят в шаге от истории – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:24
Мировой футбол

Лига конференций: "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стоят в шаге от истории – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Оба клуба не только ни разу не побеждали в еврокубках, но и никогда ранее не встречались друг с другом

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии
12:04
Мировой футбол

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии

Наставник "Ковентри Сити" вывел клуб в Премьер-лигу и выиграл Чемпионшип

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону"
11:04
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону"

Каталонцы могут приобрести Энтони Гордона вместо Хулиана Альвареса
Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"
10:45
Мировой футбол

Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Галатасарая" не исключил работу в тренерском штабе английского клуба

Самое читаемое

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта