Аллегри и Ибрагимович едва не подрались в ресторане Милана

Бывший главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри и советник клуба Златан Ибрагимович едва не устроили драку во время ужина в одном из ресторанов Милана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere della Sera, конфликт произошел в присутствии руководителей клуба Джорджо Фурлани и Игли Таре, которым пришлось физически разнимать Аллегри и Ибрагимовича.

По информации источника, отношения между тренером и бывшим нападающим окончательно испортились на фоне внутренних разногласий в "Милане". Аллегри был недоволен тем, что Ибрагимович контактировал с некоторыми футболистами без его ведома и давал им тактические советы, отличавшиеся от установок тренерского штаба.

В итальянской прессе отмечают, что Златан, в частности, общался с игроками "Милана" Рафаэлем Леау и Юссуфом Фофана. Для Аллегри это стало вмешательством в работу команды и нарушением тренерской вертикали.

Отдельным поводом для напряжения назывались и более ранние споры по кадровым вопросам. По данным СМИ, конфликт между сторонами начал обостряться еще после поражения "Милана" от "Наполи" в апреле, а одним из эпизодов разногласий стала дискуссия по кандидатуре третьего вратаря на следующий сезон.

На фоне этих событий сезон для "Милана" завершился провалом. Команда уступила дома "Кальяри" в последнем туре Серии А, заняла пятое место и осталась без путевки в Лигу чемпионов.

После этого Аллегри покинул пост главного тренера клуба.