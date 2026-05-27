Биатлонист сборной Норвегии потерял память после падения

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль кратковременно потерял память после падения во время отдыха на склоне вместе с девушкой и партнером по сборной Гро Рандби.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NRK, после удара головой спортсмен не мог вспомнить, где находится и зачем приехал на склон. Рандби доставила его в больницу, где врачи диагностировали у Улдаля сотрясение мозга. Биатлонист также забыл весь предыдущий месяц, но позднее воспоминания постепенно вернулись.

Улдаль рассказал, что они почти три часа спокойно отдыхали на склоне, пока сход снега не застал его врасплох: "Я споткнулся и ударился головой. Гро рассказала мне все, что произошло, потому что сам я ничего не помню. Сейчас уже все в порядке, у меня не было сильных головных болей или тошноты. После этой ситуации я вдвойне рад, что Гро попала в национальную команду".

Рандби признала, что в тот момент Улдаль не смог бы самостоятельно оценить свое состояние: "Это выглядело нереально, он вдруг все забыл. Мартин не смог бы прийти в себя сам".