27 Мая 2026
RU

Биатлонист сборной Норвегии потерял память после падения

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 14:04
32
Биатлонист сборной Норвегии потерял память после падения

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль кратковременно потерял память после падения во время отдыха на склоне вместе с девушкой и партнером по сборной Гро Рандби.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NRK, после удара головой спортсмен не мог вспомнить, где находится и зачем приехал на склон. Рандби доставила его в больницу, где врачи диагностировали у Улдаля сотрясение мозга. Биатлонист также забыл весь предыдущий месяц, но позднее воспоминания постепенно вернулись.

Улдаль рассказал, что они почти три часа спокойно отдыхали на склоне, пока сход снега не застал его врасплох: "Я споткнулся и ударился головой. Гро рассказала мне все, что произошло, потому что сам я ничего не помню. Сейчас уже все в порядке, у меня не было сильных головных болей или тошноты. После этой ситуации я вдвойне рад, что Гро попала в национальную команду".

Рандби признала, что в тот момент Улдаль не смог бы самостоятельно оценить свое состояние: "Это выглядело нереально, он вдруг все забыл. Мартин не смог бы прийти в себя сам".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге
14:24
Мировой футбол

Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге - ВИДЕО

Полиция вмешалась в столкновения перед финалом Лиги конференций
Аллегри и Ибрагимович едва не подрались в ресторане Милана
13:44
Мировой футбол

Аллегри и Ибрагимович едва не подрались в ресторане Милана

Конфликт между бывшим тренером и советником клуба пришлось останавливать руководству "россонери"

"Бешикташ" начал переговоры по возвращению Фернандеша
13:04
Мировой футбол

"Бешикташ" начал переговоры по возвращению Фернандеша

"Галатасарай" также включил хавбека "Спартака" в список приоритетов

Лига конференций: "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стоят в шаге от истории – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:24
Мировой футбол

Лига конференций: "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стоят в шаге от истории – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Оба клуба не только ни разу не побеждали в еврокубках, но и никогда ранее не встречались друг с другом

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии
12:04
Мировой футбол

Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии

Наставник "Ковентри Сити" вывел клуб в Премьер-лигу и выиграл Чемпионшип

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках