Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге - ВИДЕО

27 Мая 2026 14:24
Фанаты "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" устроили драку в Лейпциге

В Лейпциге произошли массовые столкновения болельщиков перед финалом Лиги конференций УЕФА между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AP, инцидент произошел накануне матча в центре немецкого города.

По данным полиции, вечером во вторник группа примерно из 300 болельщиков "Райо Вальекано" столкнулась с фанатами "Кристал Пэлас", которые находились возле ресторанов. В ходе беспорядков в сторону друг друга летели бутылки, пивные бокалы и элементы уличной мебели.

Полиция также сообщила еще об одном эпизоде, в котором около 60 болельщиков английского клуба, по версии правоохранителей, провоцировали испанских фанатов.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как участники конфликта бросают стулья и стеклянные предметы, а полиция в защитной экипировке вмешивается, чтобы разделить группы.

По информации немецких правоохранительных органов, в ходе беспорядков были атакованы и сотрудники полиции. Два полицейских получили легкие повреждения, однако остались пригодны к службе. Также сообщается о задержании двух человек.

Финал Лиги конференций между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" пройдет на стадионе в Лейпциге. Для обоих клубов матч имеет историческое значение: победитель завоюет первый европейский трофей в своей истории.

