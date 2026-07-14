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Лига чемпионов: АФИША матчей на 14 июля

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 11:11
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Лига чемпионов: АФИША матчей на 14 июля

Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, 14 июля состоятся десять футбольных встреч. Азербайджанский клуб "Сабах" в Уэльсе сыграет с "Нью-Сейнтс". После победы со счетом 2:0 в первом матче команда Валдаса Дамбраускаса подходит к ответной игре с преимуществом.

Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд, ответные матчи

19:00. "КуПС" - "Вардар"
20:00. "Иберия Тбилиси" - "Флора"
20:00. "Интер Эскальдес" - "Линкольн Ред Импс"
21:00. "Рига" - "Арарат-Армения"
21:00. "Дьёр" - "Викингур"
21:30. "Нью-Сейнтс" - "Сабах"
21:30. "Левски" - "Борац"
22:00. "Дрита" - "Кауно Жальгирис"
23:00. "Шемрок Роверс" - "Флориана"
23:00. "Ларн" - "Тре Фиори"

Время начала матчей указано по Баку.

İdman.Biz
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