Стало известно о желании Ямаля на день рождения

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, какое желание загадал в день своего 19-летия.

Как сообщает İdman.Biz, футболист пожелал обыграть сборную Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года и продолжить выступление на турнире до решающего матча.

"Мое желание на день рождения? Победить Францию. Остаться вместе до 19 июля. Вперед, за ними!" - заявил Ямаль в видео, опубликованном на официальной странице сборной Испании в социальной сети X.

В четвертьфинале испанцы обыграли Бельгию со счетом 2:1. Победный гол на 88-й минуте забил Микель Мерино.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Победитель встречи в финале сыграет с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина. Решающий матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля.