Легендарный футболист может возглавить сборную Италии

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло стал одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в Итальянской федерации футбола понимают, что приглашение Пепа Гвардиолы будет непростой задачей. В связи с этим Пирло рассматривается в качестве альтернативного варианта.

В список потенциальных кандидатов также входят Антонио Конте и Роберто Манчини.

Ранее сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года. В финале плей-офф команда уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти – 1:1, 1:4.

После неудачи Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной.