14 Июля 2026
RU

Легендарный футболист может возглавить сборную Италии

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 06:18
23
Легендарный футболист может возглавить сборную Италии

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло стал одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в Итальянской федерации футбола понимают, что приглашение Пепа Гвардиолы будет непростой задачей. В связи с этим Пирло рассматривается в качестве альтернативного варианта.

В список потенциальных кандидатов также входят Антонио Конте и Роберто Манчини.

Ранее сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года. В финале плей-офф команда уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти – 1:1, 1:4.

После неудачи Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно о желании Ямаля на день рождения
07:38
Мировой футбол

Стало известно о желании Ямаля на день рождения

Футболист сборной Испании мечтает победить Францию и остаться на ЧМ-2026 до финала

"Барселона" временно покинет "Камп Ноу"
04:08
Мировой футбол

"Барселона" временно покинет "Камп Ноу"

Каталонский клуб планирует проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе до января 2028 года

Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио
03:20
Мировой футбол

Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио - ВИДЕО

Акцию провели после выхода сборной Аргентины в полуфинал ЧМ-2026
"Реал" планирует продлить контракт с Куртуа
02:30
Мировой футбол

"Реал" планирует продлить контракт с Куртуа

Мадридский клуб начнет переговоры с бельгийским голкипером после закрытия трансферного окна

Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"
01:16
Мировой футбол

Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"

Англичанин повторил достижение легендарного аргентинца в плей-офф чемпионата мира
Клуб Роналду не смог полностью выплатить игрокам зарплату
13 Июля 22:50
Мировой футбол

Клуб Роналду не смог полностью выплатить игрокам зарплату

Несколько игроков получили зарплату за июнь лишь частично

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала
11 Июля 10:54
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала

В одном из них нас ждет дуэль бомбардиров - Холанда и Кейна
Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
Битва за полуфинал ЧМ-2026: Холанд против Кейна, Месси против швейцарской стены – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июля 15:13
ЧМ-2026

Битва за полуфинал ЧМ-2026: Холанд против Кейна, Месси против швейцарской стены – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В ночь на 12 июля определятся два последних полуфиналиста чемпионата мира-2026 по футболу