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"Барселона" временно покинет "Камп Ноу"

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 04:08
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"Барселона" временно покинет "Камп Ноу"

Футбольный клуб "Барселона" не сможет провести первую часть сезона-2027/28 на стадионе "Спотифай Камп Ноу".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, причиной станут работы по строительству крыши над домашней ареной каталонского клуба.

Реконструкция должна начаться в июне 2027 года. Ожидается, что работы займут около четырех с половиной месяцев.

Руководство "Барселоны" уже обратилось в Ла Лигу с просьбой разрешить перенос домашних матчей на Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса.

При этом каталонцы могут задержаться на этой арене до января 2028 года. Согласно регламенту УЕФА, клуб обязан проводить все домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов на одном стадионе.

İdman.Biz
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