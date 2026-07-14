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Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 03:20
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Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио

Гигантская футболка сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси появилась в небе над его родным городом Росарио.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TSN, футболку пронес над городом вертолет.

Акцию приурочили к победе сборной Аргентины над Швейцарией со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

В полуфинале турнира аргентинская команда встретится со сборной Англии. Матч состоится 15 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

На ЧМ-2026 39-летний Месси провел шесть матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

İdman.Biz
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