Клуб Роналду не смог полностью выплатить игрокам зарплату

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает нападающий Криштиану Роналду, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Arriyadiyah, кризис привел к приостановке работы над рядом административных и технических вопросов внутри клуба.

Проблемы также затронули выплаты футболистам. Несколько игроков основного состава получили зарплату за июнь лишь частично. Руководство "Аль-Насра" работает над погашением задолженностей.

Финансовая ситуация повлияла и на трансферную деятельность клуба. "Аль-Наср" временно приостановил переговоры с иностранным футболистом, который должен заменить Марсело Брозовича.

Руководство намерено вернуться к этому вопросу после нормализации финансового положения.

В прошлом сезоне "Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии.