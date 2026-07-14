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Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 01:16
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Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал сравнение с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на beIN SPORTS, англичанин стал первым игроком со времен Марадоны, которому удалось оформить дубль в двух матчах плей-офф чемпионата мира подряд.

Несмотря на впечатляющее достижение, Беллингем скромно оценил свои успехи.

"Он в 10 миллионов раз лучше меня. Я просто стараюсь делать все, что могу, для своей команды. Я знаю свои возможности и пытаюсь выкладываться по максимуму", - заявил футболист.

Беллингем остается одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2026.

İdman.Biz
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