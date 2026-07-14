Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал сравнение с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на beIN SPORTS, англичанин стал первым игроком со времен Марадоны, которому удалось оформить дубль в двух матчах плей-офф чемпионата мира подряд.
Несмотря на впечатляющее достижение, Беллингем скромно оценил свои успехи.
"Он в 10 миллионов раз лучше меня. Я просто стараюсь делать все, что могу, для своей команды. Я знаю свои возможности и пытаюсь выкладываться по максимуму", - заявил футболист.
Беллингем остается одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2026.