Беллингем: "Марадона в 10 миллионов раз лучше меня"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал сравнение с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на beIN SPORTS, англичанин стал первым игроком со времен Марадоны, которому удалось оформить дубль в двух матчах плей-офф чемпионата мира подряд.

Несмотря на впечатляющее достижение, Беллингем скромно оценил свои успехи.

"Он в 10 миллионов раз лучше меня. Я просто стараюсь делать все, что могу, для своей команды. Я знаю свои возможности и пытаюсь выкладываться по максимуму", - заявил футболист.

Беллингем остается одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2026.