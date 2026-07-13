"Барселона" арендовала 18-летнего защитника из Эквадора

Футбольный клуб "Барселона" объявила о переходе 18-летнего эквадорского защитника Хосуэ Кайседо.

Как сообщает İdman.Biz, футболист арендован у "ЛДУ Кито". Соглашение предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Кайседо будет выступать за резервную команду каталонского клуба – "Барса Атлетик".

В "Барселоне" охарактеризовали новичка как перспективного атакующего левого защитника, который выделяется скоростью, активностью на фланге и умением подключаться к атакам.

Отмечается, что эквадорец также способен действовать выше по флангу на позиции вингера. Его приглашение соответствует стратегии клуба по привлечению молодых и перспективных футболистов.

В прошлом сезоне Кайседо провел 20 официальных матчей за основную команду "ЛДУ Кито". Защитник также дебютировал в Кубке Либертадорес, приняв участие во встрече с боливийским клубом "Олвейс Реди".