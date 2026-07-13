13 Июля 2026
RU

"Барселона" арендовала 18-летнего защитника из Эквадора

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 22:15
39
"Барселона" арендовала 18-летнего защитника из Эквадора

Футбольный клуб "Барселона" объявила о переходе 18-летнего эквадорского защитника Хосуэ Кайседо.

Как сообщает İdman.Biz, футболист арендован у "ЛДУ Кито". Соглашение предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Кайседо будет выступать за резервную команду каталонского клуба – "Барса Атлетик".

В "Барселоне" охарактеризовали новичка как перспективного атакующего левого защитника, который выделяется скоростью, активностью на фланге и умением подключаться к атакам.

Отмечается, что эквадорец также способен действовать выше по флангу на позиции вингера. Его приглашение соответствует стратегии клуба по привлечению молодых и перспективных футболистов.

В прошлом сезоне Кайседо провел 20 официальных матчей за основную команду "ЛДУ Кито". Защитник также дебютировал в Кубке Либертадорес, приняв участие во встрече с боливийским клубом "Олвейс Реди".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клуб Роналду не смог полностью выплатить игрокам зарплату
22:50
Мировой футбол

Клуб Роналду не смог полностью выплатить игрокам зарплату

Несколько игроков получили зарплату за июнь лишь частично

Умер арбитр, которого ФИФА отстранила от ЧМ-2026 после скандала
22:32
Мировой футбол

Умер арбитр, которого ФИФА отстранила от ЧМ-2026 после скандала

Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет, обстоятельства его смерти расследует полиция
Роналду призвали завершить карьеру в сборной Португалии
20:24
Мировой футбол

Роналду призвали завершить карьеру в сборной Португалии

Бывший защитник "Ливерпуля" считает, что присутствие форварда уже ослабляет национальную команду

Гвардиола возглавил список кандидатов в сборную Италии
20:05
Мировой футбол

Гвардиола возглавил список кандидатов в сборную Италии

Бывший тренер "Манчестер Сити" стал главным кандидатом на пост наставника "скуадры адзурры"

"ПСЖ" выкупит защитника "Астон Виллы" после ЧМ-2026
19:09
Мировой футбол

"ПСЖ" выкупит защитника "Астон Виллы" после ЧМ-2026

Парижский клуб согласовал условия перехода Люки Диня

В "Реале" определились с капитанами на сезон-2026/27
18:33
Мировой футбол

В "Реале" определились с капитанами на сезон-2026/27

Основным обладателем повязки станет Федерико Вальверде

Самое читаемое

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала
11 Июля 10:54
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала

В одном из них нас ждет дуэль бомбардиров - Холанда и Кейна
Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи