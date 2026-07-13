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"ПСЖ" выкупит защитника "Астон Виллы" после ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 19:09
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"ПСЖ" выкупит защитника "Астон Виллы" после ЧМ-2026

Футбольный клуб "ПСЖ" достиг договоренности о трансфере левого защитника "Астон Виллы" Люки Диня.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб уведомил английскую команду о готовности активировать сумму отступных после завершения чемпионата мира 2026 года.

Размер компенсации составит менее 10 миллионов евро. "ПСЖ" уже согласовал условия личного контракта с 32-летним французским футболистом.

Отмечается, что Динь согласился на роль запасного игрока в составе парижан. Основным левым защитником команды, как ожидается, останется Нуну Мендеш.

Переход должен быть официально оформлен после завершения ЧМ-2026.

İdman.Biz
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