В "Реале" определились с капитанами на сезон-2026/27

Мадридский "Реал" сформировал капитанскую иерархию команды на сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Score90, основным капитаном "сливочных" станет полузащитник Федерико Вальверде.

Следующими в списке идут Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа и Родриго Гоис. Поскольку Родриго пропустит часть сезона из-за травмы, в его отсутствие обязанности одного из капитанов будет исполнять Андрей Лунин.

В минувшем сезоне капитанскую повязку носил защитник Дани Карвахаль. Его заместителями были Вальверде, Куртуа и Винисиус.

34-летний Карвахаль покинул мадридский клуб после истечения контракта 30 июня. За время выступлений в составе "Реала" испанский защитник провел 451 матч. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.