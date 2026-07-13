"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере полузащитника "Челси"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе полузащитника "Челси" Андрея Сантоса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт манкунианского клуба, 22-летний бразильский футболист заключил долгосрочное соглашение.

Контракт Сантоса с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2031 года. В договоре также предусмотрена возможность продления еще на один сезон.

По неофициальной информации, "красные дьяволы" заплатили "Челси" за трансфер хавбека около 58,5 миллиона евро.

Сантос выступал за лондонский клуб с 2023 года, когда "Челси" приобрел его у бразильского "Васко да Гама".

В составе "синих" полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.