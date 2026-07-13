13 Июля 2026
RU

Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 12:41
13
Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026

Испанскому футболисту Ламину Ямалю сегодня, 13 июля, исполнилось 19 лет. Символично, что день рождения один из самых ярких молодых игроков мира встречает на чемпионате мира-2026, где сборная Испании продолжает борьбу за "золото".

Как сообщает İdman.Biz, уже завтра испанцы сыграют с Францией в полуфинале мирового первенства. В случае победы Ямаль получит шанс отметить 19-летие выходом в финал и продолжить борьбу за второе в истории Испании "золото" чемпионата мира.

Ямаль родился 13 июля 2007 года в Эсплугес-де-Льобрегате, является воспитанником академии "Барселоны" и дебютировал за основную команду каталонцев в 15-летнем возрасте. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2024, а к 19 годам уже успел стать трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и двух Суперкубков Испании.

На нынешнем чемпионате мира Ямаль уже вошел в историю, став самым молодым футболистом, сыгравшим шесть матчей на одном мировом первенстве. На его счету один забитый мяч, а сама Испания считается одним из главных претендентов на "золото" турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"
12:14
ЧМ-2026

Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"

Испанский футболист сравнил лидера своей сборной с Килианом Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2026
Четыре чемпиона — четыре финала: какую историю выберет ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
10:14
ЧМ-2026

Четыре чемпиона — четыре финала: какую историю выберет ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В полуфиналах сошлись четыре сильнейшие сборные рейтинга ФИФА и семь чемпионских титулов

Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на чемпионатах мира
08:15
ЧМ-2026

Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на чемпионатах мира

На данный момент на счету сборной Англии 13 забитых мячей
Давид Трезеге: "Месси вновь доказывает, что он выдающийся футболист"
06:30
ЧМ-2026

Давид Трезеге: "Месси вновь доказывает, что он выдающийся футболист"

В шести матчах турнира 39-летний футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи
Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком - СМИ
05:30
ЧМ-2026

Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком - СМИ

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины
Во Франции 70 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в день полуфинала ЧМ‑2026 против Испании
12 Июля 21:30
ЧМ-2026

Во Франции 70 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в день полуфинала ЧМ‑2026 против Испании

Матч ½ финала ЧМ‑2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Далласе

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026