Испанскому футболисту Ламину Ямалю сегодня, 13 июля, исполнилось 19 лет. Символично, что день рождения один из самых ярких молодых игроков мира встречает на чемпионате мира-2026, где сборная Испании продолжает борьбу за "золото".

Как сообщает İdman.Biz, уже завтра испанцы сыграют с Францией в полуфинале мирового первенства. В случае победы Ямаль получит шанс отметить 19-летие выходом в финал и продолжить борьбу за второе в истории Испании "золото" чемпионата мира.

Ямаль родился 13 июля 2007 года в Эсплугес-де-Льобрегате, является воспитанником академии "Барселоны" и дебютировал за основную команду каталонцев в 15-летнем возрасте. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2024, а к 19 годам уже успел стать трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и двух Суперкубков Испании.

На нынешнем чемпионате мира Ямаль уже вошел в историю, став самым молодым футболистом, сыгравшим шесть матчей на одном мировом первенстве. На его счету один забитый мяч, а сама Испания считается одним из главных претендентов на "золото" турнира.