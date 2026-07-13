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Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком - СМИ

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 05:30
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Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком - СМИ

Решение об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

По информации источника, в дисциплинарный комитет ФИФА входят 18 человек, однако остальные члены комитета не участвовали в принятии решения и с ними не консультировались.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

İdman.Biz
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