Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком - СМИ

Решение об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

По информации источника, в дисциплинарный комитет ФИФА входят 18 человек, однако остальные члены комитета не участвовали в принятии решения и с ними не консультировались.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).