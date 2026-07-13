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Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 08:15
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Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на чемпионатах мира

Сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, английская национальная команда повторила свой рекорд по голам на одном ЧМ. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka.

На данный момент на счету сборной Англии 13 забитых мячей. Столько же было на турнире в Катаре в 2022 году. В полуфинале нынешнего ЧМ подопечные Томаса Тухеля встретятся с Аргентиной 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня.

İdman.Biz
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