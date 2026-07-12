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Конате — о словах Ямаля: "Он может говорить что хочет, после матча все увидим"

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 20:10
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Конате — о словах Ямаля: "Он может говорить что хочет, после матча все увидим"

Защитник сборной Франции Ибраима Конате ответил на заявление вингера испанцев Ламина Ямаля, который ранее сказал, что Франции стоит бояться именно Испании. 27‑летний француз дал понять, что все вопросы будут решены на поле. Команды встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года 14 июля.

"Он может говорить что хочет, мы постараемся подготовиться как можно лучше. А в конце матча увидим, для кого исход будет благоприятным", — цитирует Конате Footmercato.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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