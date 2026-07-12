Месси подарил свою футболку легенде сборной Италии после выхода в полуфинал ЧМ-2026 - ФОТО

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил свою футболку легендарному итальянскому футболисту Роберто Баджо.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась после выхода аргентинской команды в полуфинал чемпионата мира 2026 года.

Баджо опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с 39-летним аргентинцем. На снимке бывший нападающий сборной Италии держит в руках футболку Месси.

"Лео, спасибо за твой драгоценный подарок и за твою заботу. Люблю тебя, мой друг", - написал Баджо.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал ЧМ-2026, обыграв Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1. Месси отметился результативной передачей, которая стала для него рекордной 10-й на чемпионатах мира.

За выход в финал команда Лионеля Скалони сыграет со сборной Англии.