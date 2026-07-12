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Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 10:32
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Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира 2026 года после завершения четвертьфинальных матчей.

Как сообщает İdman.Biz, главным фаворитом турнира считается сборная Франции. Вероятность победы "трехцветных" оценивается в 33,81 процента.

Второе место в рейтинге занимает Испания. Шансы команды Луиса де ла Фуэнте на завоевание титула составляют 24,16 процента.

Тройку главных претендентов замыкает сборная Англии, вероятность успеха которой оценивается в 21,97 процента.

Наименьшие шансы среди участников полуфинала получила действующая чемпионка мира Аргентина во главе с Лионелем Месси – 20,06 процента.

В полуфинале Франция встретится с Испанией, а Англия сыграет с Аргентиной.

İdman.Biz
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