Неймар после вылета с ЧМ-2026 сел за покерный стол в Лас-Вегасе

Нападающий сборной Бразилии Неймар после вылета команды с чемпионата мира 2026 года принял участие в покерном турнире в Лас-Вегасе.

Как сообщает İdman.Biz, футболист сыграл в рамках Мировой серии покера (WSOP), считающейся одним из самых престижных соревнований в этом виде спорта.

Неймар зарегистрировался на турнир по безлимитному техасскому холдему в формате Six-Max. Вступительный взнос составлял 10 тысяч долларов. Участие бразильца официально подтвердили организаторы соревнования в социальных сетях.

33-летний футболист давно известен своей любовью к покеру. Ранее он неоднократно принимал участие в показательных и благотворительных турнирах.

На этот раз Неймару предстоит соперничать с профессиональными игроками. Соревнование в Лас-Вегасе продлится до среды.

Ожидается, что в пятницу нападающий вернется в расположение "Сантоса", чтобы продолжить выступления в чемпионате Бразилии.