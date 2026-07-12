Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лидера рейтинга ФИФА

На чемпионате мира 2026 года зафиксировано уникальное достижение.

Как сообщает İdman.Biz, впервые в истории турнира в полуфинал пробились сборные, занимающие первые четыре позиции в рейтинге ФИФА. Последняя версия рейтинга была опубликована 11 июня.

Лидером списка является сборная Франции, имеющая 1948,97 балла. На второй строчке располагается действующий чемпион мира Аргентина – 1943,47.

Третье место занимает Испания с 1934,79 балла, а четвертую позицию удерживает Англия – 1889,42.

В первом полуфинале Франция сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

На следующий день Англия встретится с Аргентиной.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде.