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Отец Холанда: "Англию спас судья, Норвегию несправедливо обокрали"

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 13:07
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Отец Холанда: "Англию спас судья, Норвегию несправедливо обокрали"

Альфи Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, резко высказался о судействе в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Англии.

Как сообщает İdman.Biz, команда Столе Сольбаккена уступила англичанам в дополнительное время со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.

После первого тайма британский журналист Генри Уинтер высоко оценил действия Джуда Беллингема, который восстановил равновесие в концовке первой половины встречи.

"Эдегор начал руководить игрой. Норвежские болельщики пели: "Англия едет домой". Беллингем решил, что этого не произойдет. Он взял инициативу и ответственность на себя, создал и использовал шанс. Что за игрок. Лучшее, что я видел за последние 35 лет, освещая сборную Англии", - написал Уинтер в социальной сети X.

Спустя несколько часов Альфи Холанд ответил на публикацию журналиста, заявив, что результат матча был несправедливым.

"Серьезно? Вас спас судья. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но у меня такое чувство, что нас сегодня несправедливо обокрали", - написал отец форварда.

Норвегия открыла счет на 36-й минуте благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Беллингем отличился на 45+2-й минуте, а в дополнительное время оформил дубль и принес Англии победу.

В полуфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира Аргентиной.

İdman.Biz
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