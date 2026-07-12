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Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 13:26
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Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен посетил четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, норвежец опубликовал в социальных сетях видео, на котором поддерживает соотечественников вместе с болельщиками.

Карлсен принял участие в традиционном ритуале норвежских фанатов, известном как "гребля викингов". Во время него болельщики садятся на землю и синхронно выполняют движения, имитирующие работу веслами.

Сборная Норвегии открыла счет в матче, однако в итоге уступила Англии в дополнительное время – 1:2. Победу британцам принес дубль Джуда Беллингема.

На предыдущей стадии норвежская команда обыграла Бразилию со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

İdman.Biz
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