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Аргентина установила уникальный голевой рекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 14:16
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Аргентина установила уникальный голевой рекорд чемпионатов мира

Сборная Аргентины стала первой командой в истории, забившей более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд.

Как сообщает İdman.Biz, рекордным для аргентинцев стал четвертьфинал ЧМ-2026 против Швейцарии, завершившийся победой команды Лионеля Скалони в дополнительное время со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Единственный гол швейцарской команды забил Дан Ндой.

Результативная серия сборной Аргентины началась во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022 года. Тогда южноамериканцы обыграли Мексику со счетом 2:0. С того момента аргентинская команда забивала как минимум дважды в каждом из 12 матчей мундиалей.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Уругвая, которая отличалась более одного раза в 11 встречах чемпионатов мира подряд в период с 1930 по 1954 год.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Англией.

İdman.Biz
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