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Холанд: "Мы заслуживали большего в матче с Англией"

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 09:12
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Холанд: "Мы заслуживали большего в матче с Англией"

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, норвежцы уступили сопернику в дополнительное время со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире.

"Честно говоря, ощущения тяжелые. Кажется, мы заслуживали большего и были совсем близки к победе над Англией. Чувствуется некая пустота, но вместе с тем и гордость. Мы вышли в четвертьфинал и дали Англии настоящий бой. Эмоции смешанные", - заявил Холанд.

Форвард также высказался о спорных решениях арбитра в ключевых эпизодах встречи.

"Порой исход чемпионата решают буквально отдельные моменты. С Бразилией нам удалось переломить игру, а перед матчем с Англией шансы казались равными - 50 на 50. Англия - сильная команда, встреча получилась непростой", - добавил он.

Норвегия открыла счет на 36-й минуте благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Джуд Беллингем восстановил равенство перед перерывом, а на 93-й минуте оформил дубль и принес Англии победу.

В полуфинале сборная Англии встретится с победителем матча Аргентина - Швейцария.

İdman.Biz
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