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Аргентина дожала Швейцарию в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 07:54
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Аргентина дожала Швейцарию в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити завершилась победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счетом 3:1.

Аргентинцы активно начали матч и открыли счет уже на 10-й минуте. Лионель Месси выполнил результативную передачу на Алексиса Мак Аллистера, который поразил ворота швейцарской команды.

Этот ассист стал для Месси 10-м на чемпионатах мира. 39-летний капитан сборной Аргентины установил новый рекорд мировых первенств по количеству голевых передач.

После пропущенного мяча швейцарцы постепенно выровняли игру и начали чаще угрожать воротам соперника. Во втором тайме команда Мурата Якина добилась своего. На 67-й минуте Дан Ндой восстановил равновесие.

Однако спустя пять минут сборная Швейцарии осталась в меньшинстве. Нападающий Брель Эмболо получил красную карточку и покинул поле.

Аргентина усилила давление, но не смогла забить победный мяч в основное время. Встреча перешла в дополнительные таймы, где численное преимущество южноамериканской команды стало решающим.

На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел аргентинцев вперед. Швейцария попыталась отыграться, но в компенсированное время пропустила еще раз. Окончательный счет установил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 120+1-й минуте.

Таким образом, сборная Аргентины продолжила защиту чемпионского титула и второй раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На предыдущей стадии аргентинцы одержали волевую победу над Египтом со счетом 3:2. Швейцария в серии пенальти прошла Колумбию – 0:0, 4:3 по пенальти.

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится со сборной Англии, которая ранее в дополнительное время победила Норвегию – 2:1. Матч состоится 15 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

В другой полуфинальной паре сыграют сборные Испании и Франции.

İdman.Biz
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