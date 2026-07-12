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В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 00:20
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В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда

Несколько сотен новорожденных в Перу во время чемпионата мира 2026 года по футболу назвали в честь звезды сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на гражданский реестр Перу.

468 детей назвали Холандом, еще 91 младенца — Эрлингом Холандом.

"Футбольные звезды вдохновляют перуанцев на то, чтобы давать своим детям запоминающиеся и популярные имена", — сказал представитель службы регистрации актов гражданского состояния Перу Иван Торрес.

Большинство перуанских новорожденных, названных в честь Холанда, были зарегистрированы в первые дни после начала чемпионата мира, а их число резко возросло после сенсационного выхода Норвегии в четвертьфинал. Холанд в пяти матчах на турнире забил семь голов.

Отметим, что в стране уже зарегистрировано:

33 809 человек с именем "Неймар";

3 402 — "Месси";

1 241 — "Ямаль";

1 185 — "Криштиану Роналду";

238 — "Мбаппе".

İdman.Biz
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