12 Июля 2026
RU

Экс-голкипер "Карабаха" дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 01:20
25
Экс-голкипер "Карабаха" дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу

Экс-голкипер агдамского "Карабаха", ныне вратарь сборной России и московского "Динамо" Андрей Лунев дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу 2026 года.

Сборная Англии в матче ¼ финала играет с Норвегией. Встреча проходит в Майами в эти минуты. Ранее сборная Франция стала участником полуфинала, где сыграет с Испанией.

"Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Англия, но наверное, турнир выиграет Франция", — цититрует İdman.Biz Лунева со ссылкой на "Матч ТВ".

Отметим, что Андрей Лунев защищал ворота "скакунов" в сезоне 2023/24.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда
00:20
ЧМ-2026

В Перу 559 новорожденных во время ЧМ назвали в честь Эрлинга Холанда

В стране уже зарегистрировано 33 809 человек с именем "Неймар"
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен
11 Июля 23:20
ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени
Куртуа хочет взять паузу в сборной Бельгии
11 Июля 19:03
ЧМ-2026

Куртуа хочет взять паузу в сборной Бельгии

Вратарь планирует на год приостановить выступления за национальную команду

Участник ЧМ-2026 умер в возрасте 25 лет
11 Июля 17:43
ЧМ-2026

Участник ЧМ-2026 умер в возрасте 25 лет

Джейден Адамс выступал за "Мамелоди Сандаунс" и сборную ЮАР
Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026
11 Июля 17:14
Мировой футбол

Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026

Участие игроков испанских клубов в полуфинале мундиаля создало проблему с календарем

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"
11 Июля 16:54
ЧМ-2026

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

Полузащитник прокомментировал победу над Бельгией в 1/4 финала

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году