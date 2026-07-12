Экс-голкипер "Карабаха" дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу

Экс-голкипер агдамского "Карабаха", ныне вратарь сборной России и московского "Динамо" Андрей Лунев дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу 2026 года.

Сборная Англии в матче ¼ финала играет с Норвегией. Встреча проходит в Майами в эти минуты. Ранее сборная Франция стала участником полуфинала, где сыграет с Испанией.

"Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Англия, но наверное, турнир выиграет Франция", — цититрует İdman.Biz Лунева со ссылкой на "Матч ТВ".

Отметим, что Андрей Лунев защищал ворота "скакунов" в сезоне 2023/24.