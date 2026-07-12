Определились обе полуфинальные пары ЧМ-2026

Стали известны все участники полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, последнюю путевку в четверку сильнейших завоевала сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира в дополнительное время обыграли Швейцарию со счетом 3:1.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. В дополнительных таймах аргентинцы отличились дважды благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

Ранее в полуфинал вышла сборная Англии, которая также в дополнительное время победила Норвегию – 2:1. Оба мяча англичан забил Джуд Беллингем.

Еще одну полуфинальную пару составили сборные Франции и Испании.

Полуфинальные матчи ЧМ-2026:

14 июля: Франция – Испания

15 июля: Англия – Аргентина

Финал чемпионата мира состоится 19 июля.