Тухель раскритиковал игру Англии после выхода в полуфинал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен игрой своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, англичане одержали волевую победу в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

"Сегодня мы сами создали себе огромные проблемы. Итог великолепный, мы вошли в четверку сильнейших, но нашей игрой я недоволен практически во всем. Было слишком много небрежности, технических ошибок, нам не хватало скорости и стабильности. Сегодня удача была на нашей стороне", - заявил Тухель в эфире ITV.

Немецкий специалист отметил высокий уровень самоотдачи и характера своих подопечных, однако подчеркнул, что качество футбола должно быть значительно выше.

Тухель отдельно похвалил Риса Джеймса, Моргана Роджерса, Эберечи Эзе и Джеда Спенса. Также тренер высоко оценил игру Джуда Беллингема, оформившего дубль.

"О Беллингеме уже нечего говорить. Он делает это практически в каждом матче. Это футболист мирового уровня. К полуфиналу мы обязаны прибавить", - добавил наставник сборной Англии.

Норвегия открыла счет на 36-й минуте усилиями Андреаса Шельдерупа. Беллингем восстановил равенство перед перерывом, а на 93-й минуте забил победный гол.