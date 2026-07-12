Во Франции 70 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в день полуфинала ЧМ‑2026 против Испании

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории страны в день матча французов против испанцев в полуфинале чемпионата мира‑2026 по футболу.

Матч ½ финала ЧМ‑2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Далласе (США) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

"Во вторник в связи с празднованием Дня взятия Бастилии и с полуфинальным матчем чемпионата мира между сборными Франции и Испании, который состоится вечером, будет развернут масштабный комплекс мер безопасности, включающий 70 000 полицейских и жандармов", — цитирует Нуньеса İdman.Biz со ссылкой на телеканал BFMTV.

Нуньес уточнил, что эти меры запланированы на весь день. Отвечая на вопрос о численности правоохранителей, которые будут задействованы в Париже, он назвал цифру в 5 000 полицейских и жандармов.