12 Июля 2026
RU

Во Франции 70 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в день полуфинала ЧМ‑2026 против Испании

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 21:30
35
Во Франции 70 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в день полуфинала ЧМ‑2026 против Испании

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории страны в день матча французов против испанцев в полуфинале чемпионата мира‑2026 по футболу.

Матч ½ финала ЧМ‑2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Далласе (США) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

"Во вторник в связи с празднованием Дня взятия Бастилии и с полуфинальным матчем чемпионата мира между сборными Франции и Испании, который состоится вечером, будет развернут масштабный комплекс мер безопасности, включающий 70 000 полицейских и жандармов", — цитирует Нуньеса İdman.Biz со ссылкой на телеканал BFMTV.

Нуньес уточнил, что эти меры запланированы на весь день. Отвечая на вопрос о численности правоохранителей, которые будут задействованы в Париже, он назвал цифру в 5 000 полицейских и жандармов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Конате — о словах Ямаля: "Он может говорить что хочет, после матча все увидим"
20:10
ЧМ-2026

Конате — о словах Ямаля: "Он может говорить что хочет, после матча все увидим"

Ранее Ламин сказал, что Франции стоит бояться именно Испании
Месси подарил свою футболку легенде сборной Италии после выхода в полуфинал ЧМ-2026
14:50
ЧМ-2026

Месси подарил свою футболку легенде сборной Италии после выхода в полуфинал ЧМ-2026 - ФОТО

Легендарный итальянец поблагодарил капитана сборной Аргентины за ценный подарок

Аргентина установила уникальный голевой рекорд чемпионатов мира
14:16
ЧМ-2026

Аргентина установила уникальный голевой рекорд чемпионатов мира

Действующие чемпионы забивали не менее двух мячей в 12 матчах мундиаля подряд
Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия
13:26
ЧМ-2026

Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия - ВИДЕО

Шахматист поддержал национальную команду в четвертьфинале ЧМ-2026

Отец Холанда: "Англию спас судья, Норвегию несправедливо обокрали"
13:07
ЧМ-2026

Отец Холанда: "Англию спас судья, Норвегию несправедливо обокрали"

Альфи Холанд раскритиковал арбитраж после вылета скандинавской команды с ЧМ-2026

Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лидера рейтинга ФИФА
12:16
ЧМ-2026

Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лидера рейтинга ФИФА

За трофей продолжат борьбу Франция, Аргентина, Испания и Англия

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал