Четыре чемпиона — четыре финала: какую историю выберет ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу остались четыре сборные и четыре возможных варианта финала. В первом полуфинале встретятся Испания и Франция, во втором — Аргентина и Англия.

Как сообщает İdman.Biz, состав полуфиналистов получился практически идеальным с точки зрения статуса и истории. Все четыре команды ранее выигрывали чемпионат мира, а вместе они завоевали семь титулов.

Аргентина становилась чемпионом мира трижды — в 1978, 1986 и 2022 годах. Франция поднимала главный трофей в 1998-м и 2018-м. Англия выиграла свой единственный чемпионат в 1966 году, а Испания — в 2010-м.

Но есть и еще одна показательная деталь. В полуфинал вышли не просто четыре громких имени, а четыре сильнейшие сборные действующего рейтинга ФИФА. Франция занимает первое место, Аргентина — второе, Испания — третье, Англия — четвертое. Таким образом, турнирная сетка впервые за долгое время практически идеально совпала с футбольной иерархией.

Каждая из четырех потенциальных афиш финала несет собственный исторический сюжет. Одна может повторить последний финал чемпионата Европы, другая — вернуть нас к незабываемой развязке ЧМ-2022. Третья фактически заменит отмененную Финалиссиму, а четвертая впервые сведет двух европейских грандов в финале крупнейшего турнира.

Дополнительную интригу создает гонка бомбардиров. Лионель Месси и Килиан Мбаппе подошли к полуфиналам с восемью голами и делят первое место. Поэтому вариант Франция – Аргентина означал бы не только повторение финала прошлого чемпионата мира, но и новую личную дуэль двух главных снайперов нынешнего турнира.

Испания – Англия: реванш за Берлин

Если свои полуфиналы выиграют Испания и Англия, финал ЧМ-2026 станет повторением решающего матча Евро-2024.

14 июля 2024 года команды встретились на Олимпийском стадионе в Берлине. Нико Уильямс вывел испанцев вперед, Коул Палмер восстановил равновесие, но на 86-й минуте Микель Оярсабаль принес Испании победу — 2:1.

"Красная фурия" завоевала рекордный четвертый титул чемпионов Европы, а Англия второй раз подряд проиграла в финале Евро.

Спустя два года англичане могут получить возможность для идеального реванша — уже в главном матче мирового футбола. Для Испании же это будет шанс подтвердить, что победа в Берлине стала не вершиной одного турнира, а началом новой эпохи.

Такой финал соединит две европейские кампании в одну историю: Евро-2024 завершилось встречей Испании и Англии, и этими же командами может завершиться ЧМ-2026.

При этом обе сборные будут бороться за второй мировой титул. Испания после триумфа 2010 года может вновь стать чемпионом спустя 16 лет. Англия же попытается вернуть Кубок мира через 60 лет после своей единственной победы в 1966-м.

Франция – Аргентина: Катар, часть вторая

Самый громкий из возможных вариантов — Франция против Аргентины.

Именно эти сборные разыграли чемпионский титул 18 декабря 2022 года в Лусаиле. Аргентина вела 2:0, Франция вернулась в игру благодаря дублю Мбаппе, а в дополнительное время команды обменялись еще двумя голами.

Месси оформил дубль, Мбаппе — хет-трик. После 3:3 Аргентина победила в серии пенальти со счетом 4:2 и в третий раз стала чемпионом мира.

Через четыре года история может повториться уже на американской земле. Причем оба главных героя катарского финала вновь находятся в центре событий. Месси и Мбаппе забили на нынешнем чемпионате мира по восемь голов и возглавляют список бомбардиров.

Поэтому возможный финал станет сразу несколькими матчами внутри одного: Аргентина против Франции, действующий чемпион против вице-чемпиона, Месси против Мбаппе и два лидера гонки за "Золотую бутсу" друг против друга.

Франция получит шанс вернуть титул, упущенный в серии пенальти. Аргентина — возможность защитить Кубок мира и стать первой сборной после Бразилии образца 1958 и 1962 годов, выигравшей два чемпионата подряд.

Кроме того, победа позволит Аргентине завоевать четвертый титул и сравняться с Германией и Италией. Франция же в случае успеха станет трехкратным чемпионом мира и догонит аргентинцев по числу трофеев.

Испания – Аргентина: Финалиссима на максимальных ставках

Возможная встреча Испании и Аргентины не станет повторением финала чемпионата мира или другого крупного турнира. Но у нее есть, пожалуй, самый необычный сюжет.

Испания как победитель Евро-2024 и Аргентина как обладатель Кубка Америки-2024 должны были встретиться в Финалиссиме. Однако запланированный матч не состоялся.

Теперь турнирная сетка ЧМ может вернуть болельщикам эту афишу — только уже не в отдельной встрече чемпионов двух континентов, а в борьбе за Кубок мира.

Сборные ранее встречались, но никогда не играли друг с другом в финале чемпионата мира. Их единственный матч на мировых первенствах состоялся еще в 1966 году на групповом этапе и завершился победой Аргентины со счетом 2:1.

Таким образом, возможный финал станет первой встречей Испании и Аргентины на чемпионатах мира за 60 лет. Вместо Финалиссимы болельщики могут получить куда более значимую дуэль — за звание сильнейшей сборной планеты.

Отдельным украшением станет противостояние поколений и футбольных школ: действующий чемпион мира Месси против команды Ламина Ямаля, чемпионы Южной Америки против чемпионов Европы.

Для Аргентины это будет возможность завоевать четвертый Кубок мира, а для Испании — второй. При этом встречаться будут вторая и третья команды рейтинга ФИФА.

Франция – Англия: финал, которого еще не было

Наименее очевидный исторически, но не менее привлекательный вариант — Франция против Англии.

Эти сборные никогда не встречались в финале чемпионата мира или чемпионата Европы. Более того, они ни разу не играли друг с другом в решающем матче одного из двух главных турниров сборных.

На чемпионатах мира их пути пересекались трижды. Англия победила Францию на групповом этапе домашнего ЧМ-1966 — 2:0, а затем стала чемпионом. В 1982 году англичане снова выиграли в группе — 3:1. Последняя встреча состоялась в четвертьфинале ЧМ-2022: Франция победила 2:1, а Харри Кейн в концовке не реализовал пенальти, который мог перевести игру в дополнительное время.

На чемпионатах Европы команды также встречались, но до финала вместе никогда не доходили.

Поэтому потенциальная встреча в решающем матче ЧМ-2026 станет не повторением, а новой страницей. Англия попытается завоевать второй мировой титул и первый после 1966 года. Франция сможет выйти в третий финал чемпионата мира подряд — после победы в 2018-м и поражения в 2022-м.

Для англичан это будет еще и возможность вернуть долг за четвертьфинал в Катаре. А с точки зрения рейтинга ФИФА встретятся первая и четвертая сборные мира.

Семь титулов и первая четверка рейтинга

Нынешние полуфиналы лишены случайных участников. На этой стадии оказались четыре чемпиона мира, которые в общей сложности семь раз поднимали Кубок над головой.

Одновременно это четыре первые сборные рейтинга ФИФА: Франция, Аргентина, Испания и Англия.

Редкое совпадение истории и современного положения сил делает развязку ЧМ-2026 особенно статусной. Независимо от того, кто выйдет в финал, решающий матч пройдет между бывшими чемпионами мира и представителями глобальной футбольной элиты.

У каждой из четырех возможных развязок есть собственная драматургия.

Испания – Англия — повторение финала Евро-2024 и шанс англичан взять реванш за Берлин.

Франция – Аргентина — новая серия противостояния после великого финала ЧМ-2022 и очная битва Месси с Мбаппе.

Испания – Аргентина — Финалиссима, которая может состояться в еще более статусном формате.

Франция – Англия — финал, которого прежде не было ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы.

Так что полуфиналы определят не только участников решающего матча. Они выберут, какую именно историю мировой футбол расскажет 19 июля: историю реванша, повторения, возвращенного противостояния или совершенно новой главы.