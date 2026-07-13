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Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 12:14
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Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс заявил, что считает своего партнера Ламина Ямаля лучшим футболистом мира, несмотря на выдающуюся игру нападающего Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RNE, это заявление прозвучало накануне полуфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Франции.

"Килиан - настоящий монстр. Ему тоже приходится справляться с огромным количеством критики и многими другими вещами, но к этому нужно очень быстро привыкнуть. Все видят, что Килиан - один из лучших футболистов мира, но у нас есть лучший игрок мира - Ламин Ямаль", - сказал Уильямс.

Напомним, Мбаппе с восемью голами делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2026 с аргентинцем Лионелем Месси. Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19 лет, забил на турнире один мяч.

Полуфинальный матч Франция - Испания состоится 14 июля в Арлингтоне и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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