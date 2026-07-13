"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере Тилеманса

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" согласовал переход полузащитника "Астон Виллы" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны уже достигли соглашения, а в ближайшие дни бельгиец присоединится к манкунианцам.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около 41 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Тилеманс провел 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

На чемпионате мира-2026 полузащитник был одним из ключевых игроков сборной Бельгии, которая дошла до полуфинала турнира.