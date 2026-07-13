13 Июля 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере Тилеманса

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 16:41
24
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере Тилеманса

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" согласовал переход полузащитника "Астон Виллы" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны уже достигли соглашения, а в ближайшие дни бельгиец присоединится к манкунианцам.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около 41 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Тилеманс провел 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

На чемпионате мира-2026 полузащитник был одним из ключевых игроков сборной Бельгии, которая дошла до полуфинала турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Карим Росси: "Мы наслаждаемся Азербайджаном, его культурой и кухней"
13:27
Мировой футбол

Карим Росси: "Мы наслаждаемся Азербайджаном, его культурой и кухней"

Швейцарский футболист рассказал, почему выбрал "Габалу" и чего ждет от нового сезона
Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026
12:41
ЧМ-2026

Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026

Испанский футболист встречает личный праздник в статусе одного из главных героев мирового первенства
"Астон Вилла" перехватила трансфер Манзамби у "Ньюкасла"
12:29
Мировой футбол

"Астон Вилла" перехватила трансфер Манзамби у "Ньюкасла"

Английский футбольный клуб согласовал переход полузащитника сборной Швейцарии
Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"
12:14
ЧМ-2026

Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"

Испанский футболист сравнил лидера своей сборной с Килианом Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2026
Азербайджанские болельщики поддержат "Сабах" в матче с "Нью-Сейнтс"
11:59
Мировой футбол

Азербайджанские болельщики поддержат "Сабах" в матче с "Нью-Сейнтс"

Азербайджанский футбольный клуб завершает подготовку к ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Жоан Лапорта: "Предложение о трансфере Хулиана Альвареса остается в силе"
10:29
Мировой футбол

Жоан Лапорта: "Предложение о трансфере Хулиана Альвареса остается в силе"

Президент "Барселоны" подтвердил интерес клуба к нападающему мадридского "Атлетико"

Самое читаемое

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала
11 Июля 10:54
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала

В одном из них нас ждет дуэль бомбардиров - Холанда и Кейна
Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи