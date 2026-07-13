Жоан Лапорта: "Предложение о трансфере Хулиана Альвареса остается в силе"

Президент каталонского клуба заявил, что хочет видеть аргентинского форварда в команде

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы сделали официальное предложение по нападающему "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Как сообщает İdman.Biz, глава клуба заявил, что предложение остается в силе и не ограничено по срокам.

"Да, мы сделали предложение по Хулиану Альваресу. Очевидно, что мы не собираемся действовать под чью-либо диктовку. Наше предложение остается в силе и не имеет никаких временных ограничений. Мы искренне хотим подписать этого футболиста. Наш главный тренер и спортивный директор являются его большими поклонниками. Он великолепный игрок. Думаю, у нас очень хорошие отношения с "Атлетико". Вокруг нашего предложения возникло определенное недопонимание, и я хотел внести ясность", - сказал Лапорта.

Президент "Барселоны" также высоко оценил гол Альвареса в матче со сборной Швейцарии.

"Это был действительно великолепный гол", - отметил он.

Кроме того, Лапорта опроверг слухи о возможном уходе Рафиньи.

"Мы не хотим, чтобы Рафинья покинул "Барселону". Наоборот, он один из ключевых игроков команды. Приход Гордона и Адейеми серьезно усиливает нашу линию атаки, но это не означает, что мы готовы отказаться от Рафиньи. К сожалению, в концовке прошлого сезона он не смог показать свой максимум в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке. Думаю, иначе результаты могли бы быть другими", - подчеркнул президент каталонского клуба.

Лапорта также выразил удовлетворение трансфером Карима Адейеми.

"Мы очень рады подписанию Адейеми. Это футболист, который давно нам нравится. Он очень опасен и невероятно быстр. Считаю, что Деку отлично справился с этой сделкой", - добавил он.