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"Милан" не намерен отпускать Рабьо, несмотря на интерес "Наполи"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 03:10
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"Милан" не намерен отпускать Рабьо, несмотря на интерес "Наполи"

Владелец "Милана" Джерри Кардинале не хочет продавать полузащитника Адриена Рабьо, которым интересуется "Наполи". Как передает İdman.Biz. об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новый главный тренер "россонери" Рубен Аморим также видит в этом полузащитнике одну из ключевых деталей нынешнего состава команды. Сам футболист не намерен думать о своем будущем в клубном футболе до конца чемпионата мира — 2026. Инициатором возможного трансфера Рабьо в "Наполи" является главный тренер неаполитанского клуба Массимилиано Аллегри.

В 33 матчах прошлого клубного сезона Рабьо забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн.

İdman.Biz
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