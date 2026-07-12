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"Реал" сменит тренера вратарей - СМИ

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 19:05
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"Реал" сменит тренера вратарей - СМИ

Мадридский "Реал" со следующего сезона заменит тренера вратарей, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca. Луис Льопис покинет эту должность, его место займет Нуну Сантуш, работавший с Жозе Моуринью в других клубах. При этом Льопис продолжит работу в структуре "Реала" в ином качестве, которое будет определено в ближайшее время.

Нуну Сантуш ранее входил в тренерский штаб Моуринью в нескольких командах и отвечал за подготовку голкиперов. С приходом португальского специалиста на пост главного тренера "Реала" он воссоединится с ним в Мадриде.

Луис Льопис впервые работал в основной команде "Реала" с 2015 по 2018 год, после чего перешел в "Реал Сосьедад", где занимал пост тренера вратарей до 2021 года. В 2021-м он вернулся в мадридский клуб и с тех пор отвечал за подготовку голкиперов. На этом отрезке команда несколько раз выигрывала Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

İdman.Biz
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