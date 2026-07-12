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Пять английских клубов заинтересовались полузащитником сборной Норвегии

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 17:30
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Пять английских клубов заинтересовались полузащитником сборной Норвегии

Полузащитник "Буде-Глимт" и сборной Норвегии Патрик Берг может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teamtalk, интерес к 28-летнему футболисту проявляют сразу пять английских клубов.

На хавбека претендуют "Бернли", "Вест Хэм", "Ипсвич", "Халл Сити" и "Ковентри". Представители этих команд следят за ситуацией вокруг игрока и могут побороться за его трансфер в летнее межсезонье.

В прошлом сезоне Берг провел 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с "Буде-Глимт" рассчитан до середины 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

İdman.Biz
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