"ПСЖ" готов заплатить 40 млн евро за форварда "Барселоны"

Футбольный клуб "ПСЖ" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, каталонский клуб оценивает трансфер 26-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

При этом парижане не намерены выплачивать запрашиваемую сумму, поскольку контракт Торреса с "Барселоной" рассчитан еще на один год. Французский клуб готов предложить за форварда около 40 миллионов евро.

Отмечается, что сумма предложения может быть уменьшена, если сам футболист попросит руководство "Барселоны" отпустить его в другую команду.

"ПСЖ" не планирует торопиться с переговорами. Парижский клуб намерен дождаться завершения выступления Торреса на чемпионате мира 2026 года, после чего может перейти к более активным действиям.

Испанский нападающий выступает за "Барселону" с января 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Торреса в 50 миллионов евро.