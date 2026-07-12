"Боруссия" отпустила двух футболистов на переговоры о трансферах

Нападающий Карим Адейеми и полузащитник Кьелль Ветьен могут покинуть дортмундскую "Боруссию" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, оба футболиста пропустили сегодняшний медицинский осмотр и тестирование физических показателей команды.

Дортмундский клуб официально освободил Адейеми и Ветьена от тренировочного процесса, чтобы они могли провести переговоры о переходе в другие команды. Об этом "Боруссия" сообщила на своей странице в социальной сети X.

Главным претендентом на Адейеми считается "Барселона". Каталонский клуб проявляет серьезный интерес к немецкому нападающему и может попытаться оформить его трансфер в ближайшее время.

В сезоне-2025/26 Адейеми провел за "Боруссию" 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

В услугах Ветьена заинтересован датский "Мидтьюлланн". Полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 29 встречах, отметившись двумя мячами и одной голевой передачей.

Ожидается, что дальнейшая судьба обоих футболистов определится после завершения переговоров с потенциальными новыми клубами.