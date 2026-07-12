"Аль-Хиляль" опроверг интерес к Рафинье

Саудовский "Аль-Хиляль" опроверг информацию о возможном переходе вингера "Барселоны" Рафиньи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на 365Scores, клуб не ведет переговоры по трансферу бразильского футболиста и не рассматривает его в качестве одной из целей на летнее трансферное окно.

В "Аль-Хиляле" также выразили недовольство появившимися слухами. Представители клуба считают, что его название может использоваться для оказания давления на руководство "Барселоны" в вопросе улучшения условий контракта Рафиньи.

Сам футболист ранее неоднократно заявлял, что не планирует покидать каталонскую команду в обозримом будущем.

Контракт Рафиньи с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года.