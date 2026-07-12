"Эвертон" готов выкупить Грилиша у "Манчестер Сити"

Полузащитник Джек Грилиш может продолжить карьеру в "Эвертоне" на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, ливерпульский клуб готов заплатить за 30-летнего англичанина от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов. При этом "ириски" не намерены выполнять требование "Манчестер Сити", который оценивает игрока в 50 миллионов.

В "Эвертоне" остались довольны выступлением Грилиша в минувшем сезоне, который он провел в команде на правах аренды.

Полузащитник перешел в "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" летом 2021 года за 117 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Грилиш провел за "Эвертон" 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.